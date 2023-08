Ejecutivo observó ley que prohíbe las llamadas spam con fines comerciales

¿Quién no ha recibido alguna vez una molesta llamada spam en el momento menos esperado del día o incluso durante todo el día? Sí, usted y yo estamos sujetos a diario de estas comunicaciones que ofrecen todo tipo de créditos, préstamos y ofertas.

Por ello, en marzo pasado, el Congreso aprobó la ley que prohíbe estas llamadas a todos los teléfonos de los usuarios, propuesta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la norma, argumentando que atenta contra el libre mercado empresarial.

“Evidentemente en un espacio donde necesitamos poder desarrollar la industria, necesitamos tener un primer acceso, pero regulado sin duda, no te pueden llamar a las 3 de la mañana o un domingo. Tiene que haber reglas y pautas claras que permitan el desarrollo de un producto”, consideró Erick Iriarte, especialista en temas informáticos.

El experto en la materia, en esa línea, explicó que el tema va más allá, pues divisó que debería volver la página de Indecopi, en la que se registraba un número telefónico, para que evitar recibir estas llamadas.

“Hace unos años Indecopi decidió que no era práctico y lo eliminó. Entonces, cómo genero un mercado y un consumo”, apuntó Iriarte. Tras ello, señaló que está en manos del Parlamento tomar acciones antes de aprobar la norma por insistencia.

“Yo lo primero que consideraría es retomar esta página ‘gracias no insista’, hacer un listado o que son ‘no me llames’ o ‘mira, me interesa’ y ‘llámame solo a este teléfono o correo’”, agregó el citado en diálogo con Latina Noticias.

En los próximos días la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso decidirá si incorpora modificaciones y vuelve a someter a votación esta ley en el pleno o decide aprobarla por insistencia.